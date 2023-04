O selecionador nacional Roberto Martínez considerou que a renovação de Pepe com o FC Porto até 2024 é «uma boa notícia para o futebol português» e deixou elogios ao central dos azuis e brancos e também garantiu que conta com Cristiano Ronaldo, sublinhando que «a idade é um número, não um fator decisivo» para representar Portugal.

«Importante é que os jogadores joguem a um bom nível, com boa intensidade e o Pepe está a jogar uma época fantástica, é importante que a seleção possa chamar os jogadores que estão ao melhor nível e um jogador como o Pepe tem uma grande influência para os jovens jogadores na seleção», afirmou Martínez, em entrevista à Antena 1.

Questionado sobre se o eixo defensivo de Portugal passaria, além de Pepe, por António Silva, Gonçalo Inácio, Rúben Dias e também Danilo, Roberto Martínez não escondeu que «sim», mas sublinhou que «a seleção precisa de ter uma mentalidade aberta» e falou de nomes como os de Toti Gomes e de Diogo Leite. «São importantes jogadores como Toti Gomes, que tem jogado bons jogos no Wolverhampton e tem um perfil interessante. Precisamos de seguir jogadores assim. Ou o Diogo Leite, que está a fazer uma época muito boa na Bundesliga. É importante ter jogadores que têm experiência, mas é importante chamar jogadores que estão num bom momento e os jogadores mencionados são o presente e o futuro. É importante trabalhar para ganhar os jogos de junho, mas também no futuro», respondeu.

Sobre se Pepe ainda poderá estar no Europeu 2024, altura em que terá 41 anos, Roberto Martínez diz que é preciso «acumular informação» e não dar uma resposta, para já, a longo prazo.

«A minha experiência no futebol internacional é de que precisamos de fazer um trabalho honesto e de seguir os jogadores e há períodos de avaliação. Agora é acumular informação, seguir os nossos jogadores e o que estão a fazer a cada dia. Para mim, como selecionador, eu não posso dar a resposta sobre o que se vai passar em três, quatro meses», notou.

Por outro lado, falando de Ronaldo, jogador de 38 anos do Al Nassr, Martínez defendeu que tem em conta o rendimento desportivo para a convocatória. «Essa é a posição», vincou.

«Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um jogador muito importante, uma pessoa importante no balneário, um jogador com experiência única, não há outro no futebol mundial com 198 internacionalizações e isso é uma experiência para os nossos jovens. Mas um jogador com essa experiência, eu não acho que precise de uma decisão de um só treinador, de uma só pessoa. As decisões são do futebol, o rendimento no relvado dá a decisão. A minha posição é tomar decisões difíceis e importantes para a equipa, mas é o futebol que as toma, não uma pessoa», referiu.

«O trabalho de março foi importante para ter informação de cada jogador e acho que o Cristiano teve um papel muito positivo e importante nos jogos em março», disse, ainda.