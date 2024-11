O selecionador nacional Roberto Martínez destacou, esta quinta-feira, os pontos fortes da Polónia, adversária de Portugal na sexta-feira, em jogo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga das Nações, falando de uma equipa que tem a «ideia de jogo» como força, assim como os riscos que toma em campo para tentar vencer.

«Primeiro, a Polónia é uma equipa que toma riscos, gosta de jogar ao ataque. Os jogos da Polónia desta competição têm quatro ou mais golos [ndr: ganhou 3-2 na Escócia, perdeu 3-1 com Portugal, empatou 3-3 em casa com a Croácia], exceto fora com a Croácia [derrota por 1-0]. Mostra personalidade, gosta de atacar, tomar riscos, mas amanhã é aquilo que podemos fazer: o adversário conta, mas é a nossa sincronização, as ligações, como podemos mostrar com jogadores novos, jogadores que não têm a mesma experiência do último jogo, que podemos continuar a controlar o jogo e criar oportunidades. A Polónia é uma equipa que gosta de jogar com três centrais, uma linha de cinco, no ataque é flexível, mas é uma equipa que fica jogadores na área rapidamente», analisou Martínez, em conferência de imprensa.

«Acho que o treinador [Michal Probierz] tem as ideias muito claras, é uma equipa que joga com largura, alas com muita capacidade, tem jogadores rapidamente no último terço. Então é importante controlar o jogo e as transições. É uma equipa jovem que fica muito bem na ideia do treinador, diria que o ponto forte é esse. Sabe o que está a fazer no relvado, é objetiva e fisicamente exigente. Precisamos de estar bem», disse, ainda, destacando jogadores como Piotr Zielinski e Nicola Zalewski.

«É muitos jogadores que eu gosto da seleção polaca. Acho que o Zalewski é um jogador com potencial incrível, que gosto, toma riscos, os adeptos gostam. E um jogador como o Zielinski, com capacidade de ligação com os atacantes. Mas o ponto forte é a ideia de jogo. O Lewandowski é o capitão, o farol da Polónia, mas nesta competição já utilizaram seis pontas de lança diferentes. O que vai substituir o Lewandowski tem minutos, conhece os conceitos, está familiarizado. Há muito talento individual, mas a ideia coletiva é um ponto forte», disse Martínez, que foi ainda questionado por um jornalista polaco sobre o lateral-esquerdo Rúben Vinagre, esta época a jogar no Legia, cedido pelo Sporting, levando já 23 jogos em 2024/25.

«Acompanhamos, fez torneios pelas seleções jovens muito bons, esteve na Premier League e estamos a acompanhar. Temos muitos jogadores nessa posição, agora é difícil para ele entrar», apontou.