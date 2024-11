Depois das dispensas dos médios Matheus Nunes e Pedro Gonçalves (Pote) confirmadas na manhã de segunda-feira, após problemas físicos/lesões nos últimos jogos do fim de semana, por Manchester City e Sporting, respetivamente, outro médio foi dispensado por lesão esta quinta-feira, na véspera do jogo com a Polónia: João Palhinha, do Bayern Munique.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 5.ª jornada da Liga das Nações, o selecionador nacional Roberto Martínez admite que as ausências – pelo meio foi chamado Samuel Costa, do Maiorca – obrigaram a repensar a abordagem ao duplo compromisso que fecha a fase de grupos.

«Sim, sem dúvida, faz parte da estratégia de jogo em relação aos jogadores que temos. Acho que temos jogadores polivalentes. Não é mudar totalmente a estratégia, é ajustar as valências dos jogadores, mostrar que somos flexíveis taticamente e que os jogadores têm personalidade para olhar para o desafio que temos», afirmou.

Se do lado de Portugal, Palhinha é ausência de última hora, os médios Przemyslaw Frankowski e Michael Ameyaw, assim como a grande estrela polaca, Robert Lewandowski, são baixas na Polónia para o jogo no Estádio do Dragão.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e tem arbitragem do lituano Donatas Rumsas. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.