Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Liechtenstein por 2-0:

[Qual era a ideia com esta nova dinâmica?]

“Era uma oportunidade única antes do Europeu para ter muitos jogadores de ataque com responsabilidades defensivas. E, depois, ter uma boa harmonia entre os jogadores do ataque. Precisamos de trabalhar em conjunto para reagir rapidamente à perda da bola, porque o Liechtenstein tinha dez jogadores atrás da linha da bola e o contra-ataque era a arma principal deles. Gostei muito da atitude dos nossos jogadores, mas acho que frustrámo-nos com a falta do primeiro golo. Cada equipa tem as suas armas, mas o Liechtenstein perdia tempo a cada falta. Nos primeiros 45 minutos tivemos boa atitude, muito trabalho, mas não tivemos alegria. Na segunda parte mudou totalmente. Tivemos intensidade, intensão, atitude e alegria. Marcámos o primeiro golo e o resultado era curto.»

«Era importante experimentar e terminar o jogo com muita informação individual e coletiva. Isso conseguimos. O resultado é curto, mas era importante também ter a baliza a zero. Era um objetivo: nunca uma seleção teve a baliza a zeros nos jogos fora de uma fase de apuramento e estou também muito satisfeito com as estreias dos novos jogadores.»

[Sobre o Liechtenstein]

«O Liechtenstein mostrou nos últimos seis jogos que é uma equipa mais organizada. Tem uma intensidade defensiva mais alta. Sofreu 12 golos em seis jogos e isso mostra que está a evoluir jogo após jogo.»