Roberto Martínez foi confrontado com as declarações de Thomas Tuchel, novo treinador do Bayern Munique, que na apresentação manifestou o desejo de contar com Anthony Barry, adjunto do selecionador nacional, na equipa técnica do clube bávaro.

O selecionador português garantiu que Barry vai continuar na equipa das Quinas, embora não feche a porta à mudança do Chelsea para o Bayern.

«Não. A situação com Anthony já vem de há muitos anos em que ele trabalha comigo. A sua faceta no futebol internacional não tem nada a ver com a sua faceta no dia a dia no clube. Se houver uma mudança, será de clube», assegurou Martínez na conferência de imprensa de antevisão ao Luxemburgo-Portugal