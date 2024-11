Durante a conferência de imprensa que serviu para anunciar a lista de convocados para os jogos com Polónia e Croácia, o selecionador Roberto Martínez vincou a importância de Rúben Dias para Portugal.

O defesa-central do Manchester City está lesionado e não faz parte do lote de eleitos, assim como Gonçalo Inácio.

«Uma seleção tem de estar preparada para o adversário e para as lesões, que fazem parte do futebol. O Rúben é um jogador muito importante para nós, é liderança, é comunicação, é um treinador no relvado. É um jogador-chave para nós. Ajuda os jovens, comunica muito bem e controla a linha defensiva, mas agora temos um desafio. É uma oportunidade para os jogadores novos, mas também para a equipa técnica. Temos de ter capacidade de ganhar jogos sem ele. Agradecer o desempenho do Rúben e ajudar os outros jogadores a desfrutar da responsabilidade», disse Martínez.

O selecionador nacional explicou ainda por que não tem chamado Toti Gomes à Seleção. «Gostamos muito do Toti e é um jogador que acompanhamos, mas há competitividade. O começo de época do Renato Veiga ficou à frente do Toti Gomes. Gosto de ter honestidade. Fazemos um trabalho muito profissional, temos muita informação, depois é o futebol que dá oportunidades aos jogadores e eles têm de estar preparados para quando ela chegar. O Renato teve a sua oportunidade e aproveitou muito bem. Esperamos que o Toti continue a bater à porta e a estar preparado.»

António Silva voltou a merecer a confiança de Martínez para este estágio, isto apesar de ter perdido a titularidade no Benfica para Tomás Araújo. Ainda assim, o selecionador elogiou o jovem dos encarnados.

«Os jogadores têm momentos bons e difíceis, mas o importante é o compromisso e a atitude, aquilo que podem fazer quando estão na Seleção. O António Silva, em todos os jogos na Seleção, teve desempenhos de alto nível. Faz parte de crescer e sentir que o seu papel na Seleção é importante», frisou.

Com quatro centrais e cinco laterais na lista de convocados, Martínez destacou que tem «jogadores polivalentes» para atacar «equipas com linhas de cinco, que jogam com alas».

O selecionador explicou também a ausência de Samú Costa, médio do Maiorca que esteve na última convocatória e até somou a primeira internacionalização.

«Já falei do Samú e gostei muito do seu perfil. É um jogador de futuro e presente. Está fora dos 26, mas temos mais jogadores do que 26. A aposta agora é nos jogadores de ataque, não temos o Diogo Jota e a decisão é ter muita competitividade nos jogadores de segunda linha, como Matheus Nunes, Otávio e Pote, jogadores que podem chegar ao último terço. É o estágio para eles. Quero que o estágio mostre o momento de forma destes jogadores. Com o momento de forma de Palhinha e a polivalência de Renato Veiga, não precisamos de um médio defensivo como o Samú, mas precisava de dizer publicamente que gostei muito dele. É um jogador muito interessante para o futuro da Seleção», rematou.

Portugal, que precisa de apenas um ponto para apurar-se para os quartos de final da Liga das Nações, vai defrontar a Polónia e a Croácia, a 15 e 18 de novembro, respetivamente.