Declarações do selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, em conferência de imprensa e ao canal TUDN após o empate sem golos ante o México, em jogo particular de preparação para o Mundial 2026:

Jogo:

«Estou satisfeito com estes cinco dias de preparação que tivemos e com o resultado alcançado frente a um adversário forte e em altitude. Foi um jogo exigente. Do nosso ponto de vista, foi interessante ver se uma equipa com sete substituições feitas ao intervalo conseguiria manter o plano de jogo. Do que vi, gostei.»

«Foi um jogo muito competitivo, com aspetos táticos bons e bonitos. Não foi tão bom para os adeptos, porque a bola não entrou, mas extraiu-se muitas conclusões que ajudarão as duas seleções a crescer.»

«Respeitamos e damos muito mérito ao que Javier Aguirre tem feito com a seleção do México, que é muito organizada, competitiva e joga como um clube. Por isso, eles não nos surpreenderam. Custou-nos 20 minutos a encontrar linhas de passe e espaços, algo que acontece quando a seleção se junta em março ao fim de cinco meses.»

Papel de Vitinha:

«É um jogador de nível excelente, que sabe defender, executar e levar o jogo para onde precisamos. Era importante ver se Portugal conseguiria controlar e chegar ao último terço sem ele [ndr: na primeira parte]. Estou muito satisfeito por isso, mas Vitinha é uma referência para Portugal nesses momentos.»