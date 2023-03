Gonçalo Inácio e Diogo Leite acabaram por ser as grandes novidades na primeira lista de 26 convocados de Roberto Martínez. O central do Sporting chegou a ser chamado por Fernando Santos, mas nunca se estreou pela seleção. O defesa do Union de Berlim, por seu lado, foi chamado pela primeira vez depois de um longo percurso nas seleções de formação. O novo selecionador explicou as suas opções.

Dois centrais que, basicamente, se juntam ao grupo que esteve no Mundial do Qatar e deixam em aberto a possibilidade da seleção poder jogar com um sistema com três centrais. «É importante em cada estágio ter essas opções, acho que a seleção precisa da oportunidade de jogar com dois ou com três centrais. Precisamos de ser muito flexíveis taticamente», começou por introduzir.

Gonçalo Inácio tem vindo a afirmar-se no onze ed Amorim e deixou Martínez rendido. «O Gonçalo Inácio tem muita personalidade, é um jogador com perfil esquerdo e isso é importante», referiu.

Diogo Leite também está a realizar uma boa temporada no sensacional Union de Brelim. «O Diogo foi uma surpresa, joga na Bundesliga, num clube importante. Acho que são dois jogadores que podem trazer algo de muito diferente à seleção», acrescentou.

Danilo Pereira também está na convocatória e também é mais uma alternativa para o eixo da defesa. Martínez destaca a «polivalência» do jogador do Paris Saint-Germain. «O Danilo Pereira é polivalente. A polivalência é muito importante numa convocatória. Ele pode jogar a central, no meio-campo, é importante podermos contar com a experiência do Danilo que está habituado a jogar na Champions frente a grande equipas», destacou ainda.