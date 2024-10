Roberto Martínez tinha esclarecido, na conferência de imprensa na véspera do jogo com a Polónia, os motivos pelos quais a seleção portuguesa não realizou a antevisão em Varsóvia, mas a comunicação social polaca ficou indignada com a situação.

O Przeglad Sportowy escreveu que Portugal chegou a acordo com a UEFA «nas costas dos polacos» e que algumas federações eram «mais iguais do que outras» aos olhos do organismo que tutela o futebol europeu.

Ora, na chegada a solo polaco, Martínez disponibilizou-se para responder a algumas perguntas dos jornalistas locais, assim como Bruno Fernandes, que também tinha falado na Cidade do Futebol.

Roberto Martinez o późnym przylocie Portugalii do Warszawy 🛬



„Rzeczywiście nasz samolot się opóźnił, ale nieznacznie. Planowaliśmy, że do Polski dotrzemy dopiero wieczorem. Zawodnicy mają gotowe wszystko do regeneracji i jutro będą w świetnej dyspozycji”. pic.twitter.com/JaaRR4VW5u — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 11, 2024

O voo de Portugal, refira-se, chegou atrasado à Polónia, situação que a comitiva lusa já tinha antecipado, daí a mudança na conferência de imprensa pré-jogo. Importa, contudo, referir que os jornalistas polacos puderam colocar perguntas durante a manhã por videochamada, mas os fotojornalistas não conseguiram, então, realizar o seu trabalho.

Portugal foi recebido em Varsóvia por uma multidão de pessoas, que esperavam à porta do hotel pelo autocarro e vibraram, sobretudo, com Cristiano Ronaldo.

A Seleção nacional defronta a Polónia este sábado, a partir das 19h45, na terceira jornada da Liga das Nações.