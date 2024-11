O selecionador nacional Roberto Martínez falou esta quinta-feira do setor defensivo, na antevisão ao Portugal-Polónia, lembrando a importância de Rúben Dias e de Pepe ao serviço da Seleção nos últimos anos e justificando a ausência de Gonçalo Inácio apenas por questões clínicas.

Rúben Dias está lesionado, Pepe já terminou a carreira e Gonçalo Inácio, que não foi convocado na passada sexta-feira, acabou por estar apto para o jogo do Sporting em Braga no passado domingo, tendo entrado aos 80 minutos de jogo. No entanto, e apesar de não ter sido chamado para os jogos com Polónia e Croácia, da Liga das Nações, Martínez assegura que Inácio é «presente» e «futuro» da Seleção.

«O Rúben Dias é um jogador com mais de 60 internacionalizações (64) e o Pepe é um jogador histórico pela Seleção. Entre o Rúben e o Pepe há mais de 200 internacionalizações [ndr: Pepe fez 141]. Estamos a falar de um aspeto de liderança que é um desafio para nós. O Inácio é um jovem com muita qualidade, mas foi uma decisão médica totalmente, o Gonçalo não está a 100 por cento, então não está apto para ajudar a Seleção. Agora está no processo de treinar com o seu clube, o Gonçalo é futuro, mas também presente da Seleção», disse Martínez, em conferência de imprensa.

Para o centro da defesa, Martínez chamou António Silva, Tomás Araújo, Renato Veiga e Tiago Djaló.

O técnico recusou ainda a ideia de que a semana foi difícil, com a ausência de vários jogadores mais defensivos no meio-campo, na altura deste estágio, como João Palhinha [ndr: dispensado esta quinta-feira] e Rúben Neves.

«Não diria difícil, foi uma semana com boa disposição, a integração dos jogadores diz muito do balneário que temos, a experiência ajuda ao jogador novo e gostei da energia. É um desafio para todos nós. Perdemos o Pepe, agora o Rúben Dias, é um desafio. Estamos num processo para utilizar jovens, já vimos na Polónia que o Renato Veiga na Polónia está preparado. Queremos ganhar, apurarmo-nos, mas daqui a 18 meses há uma fase final do Mundial, faz parte acrescentar jogadores que podem ajudar à seleção. Perdemos quatro jogadores do último estágio, é um bom desafio para mostrar que a seleção tem jogadores preparados», disse.

Se do lado de Portugal, Palhinha é ausência de última hora, os médios Przemyslaw Frankowski e Michael Ameyaw, assim como a grande estrela polaca, Robert Lewandowski, são baixas na Polónia para o jogo no Estádio do Dragão.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e tem arbitragem do lituano Donatas Rumsas. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.