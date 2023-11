Pepe, Matheus Nunes e Bruma são as novidades na convocatória da Seleção para os jogos com o Liechtenstein e a Islândia, a contar para a fase de apuramento para o Euro 2024.

Roberto Martínez justificou o regresso dos três jogadores, que por diferentes motivos (Pepe estava lesionado) não estiveram na última chamada.

«Estamos a acompanhar o Bruma desde janeiro. Cresceu muito na época passada e agora tem experiência na Champions e um papel importante. Perdemos o Pedro Neto, e os jogadores que podem dar na Seleção o que Pedro Neto dá, são o Bruma e o Galeno: são jogadores que estamos a seguir de muito perto», explicou, dando a entender, por exemplo, que Pedro Gonçalves está mais atrás na luta para esta posição.

Matheus Nunes ocupa a vaga deixada por Danilo, que está lesionado, mas aqui Martínez optou por um jogador com perfil diferente do polivalente do PSG. «O Danilo Pereira está fora, lesionado, e dá uma oportunidade a outro jogador de um perfil diferente. O Matheus Nunes esteve no primeiro estágio. É um jogador diferente dos outros médios. E está num patamar diferente. Está no balneário que ganhou tudo na época passada [n.d.r.: Manchester City]. Está a jogar e tem um papel claro. No último jogo com o Young Boys foi titular e pode acrescentar valências diferente», apontou.

E Pepe? «É um jogador com um profissionalismo exemplar e tem uma experiência muito importante para nós. Merece estar na Seleção e o objetivo dele e nosso é estar bem para estes dois jogos. É uma boa notícia ter a experiência e o profissionalismo do Pepe, que me agradou muito da última vez que esteve aqui», concluiu, garantindo que a convocatória para este duplo compromisso que encerra a fase de apuramento para o Euro 2024 foi feita «de uma forma muito honesta e com responsabilidade».