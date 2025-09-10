Distinguido com o prémio «Prestígio» na Liga Portugal Awards, Roberto Martínez, selecionador nacional, destacou a conquista da Liga das Nações e manifestou a vontade de vencer o Mundial de 2026 para homenagear Diogo Jota.

«Tem sido uma aventura, porque temos um balneário cheio de qualidade e valores de equipa. Para mim é um orgulho enorme ser o primeiro treinador não português a ganhar um título pela Seleção. É um título que traz responsabilidade, porque queremos ganhar mais. Temos de honrar um sonho de alguém que nos faz muita falta, que é o Diogo Jota. É por ele e por todos os portugueses que continuaremos a lutar por todos os títulos», disse o selecionador português.

Martínez assumiu que o recente estágio da Seleção foi mais complicado do que o habitual devido à morte de Jota. «Foi um estágio difícil, muito emocionante. O nosso balneário é diferente, temos mais uma força e vamos usar isso até ao fim, com orgulho. Mundial 2026? O desejo do presidente [Pedro Proença] é apurar Portugal para a competição e agora é só pedir aos adeptos que nos possam ajudar muito em outubro.»

Por fim, o técnico espanhol admitiu que já se sente um pouco português.

«Eu sou ibérico, mas adoro a força de Portugal, o país e as pessoas. Aceito as críticas, fazem parte do meu trabalho, mas adoro Portugal. Vai estar para sempre no meu coração», concluiu.