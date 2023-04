O selecionador nacional Roberto Martínez avaliou a Liga portuguesa como «muito competitiva» e considerou que é, «provavelmente», a «mais difícil para os árbitros», devido às «decisões» a tomar constantemente, elogiando ainda o trabalho de Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Sporting.

«Acho que a liga portuguesa é, de forma factual, a sexta liga da Europa, acho que a Liga portuguesa é muito competitiva. Os jogadores, individualmente, querem ganhar. Outras ligas na Europa não têm isso. Acho que é provavelmente a liga mais difícil para os árbitros, porque é uma liga em que o árbitro constantemente deve tomar decisões, os jogadores são muito competitivos e é por isso que eu acho que os jogadores, quando saem de Portugal, estão totalmente preparados para jogar noutras ligas», referiu, em entrevista à Antena 1.

«É uma liga em que há quatro equipas que trabalham de forma excelente: Sp. Braga, Sporting, Benfica e FC Porto, equipas vencedoras, que têm muitos anos de êxito e depois todas as equipas são competitivas, sabem ganhar. É um ponto fácil de perceber», disse, ainda.

Por outro lado, Martínez revelou que André Almeida, médio do Valência, foi talvez o jogador que não conhecia (ou não conhecia tão bem) que mais o surpreendeu.

«É fácil para mim dizer o nome do André Almeida. Eu conheço todos os portugueses nas cinco grandes ligas, temos um grande número, mas o André Almeida foi uma surpresa, porque é um médio muito moderno, joga sempre à frente, com uma capacidade técnica elevada e foi uma surpresa muito boa. Um nome que provavelmente era novo para mim, embora conheça todos os jogadores», observou.

O técnico nacional voltou ainda a abordar a situação de Rafa Silva, jogador do Benfica que renunciou à seleção, tendo dito que não falou diretamente com ele, mas que tentou. Martínez reforçou ainda que «é de respeitar» a decisão do atleta.

«Tentei falar com o Rafa. Falei com a pessoa do seu clube, acho que é importante falar sempre com o treinador e com o clube primeiro, antes de falar de forma oficial. O Rafa é um jogador que tem uma boa carreira, boa experiência e o seu trabalho para a seleção precisa de ser respeitado. Quando um jogador acha que é o momento de fechar um capítulo, é de respeitar», apontou, justificando ainda a opção por Ricardo Carvalho para adjunto.

«Eu acho que o Ricardo Carvalho tem muitas experiências muito importantes para o nosso balneário. Jogou na liga espanhola e na inglesa, como defesa teve de adaptar-se e evoluir no futebol e preciso dele para o nosso trabalho diário, o Ricardo tem uma experiência que pode dar exatamente o que precisamos», explicou.