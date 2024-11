O selecionador nacional Roberto Martínez defendeu, esta quinta-feira, que um hipotético apuramento de Portugal para os quartos de final da Liga das Nações já na sexta-feira, ante a Polónia, não se vai traduzir em experimentações na Croácia, porque a Seleção engloba «os melhores jogadores» de Portugal e não é esse o contexto para testes.

«Não gosto da palavra experimentar, estamos na Seleção, a Seleção tem os melhores jogadores de Portugal. É dar oportunidades, o estágio de novembro é isso. Há muitos com lesões, não sei porquê, mas acontece. É importante para dar oportunidades e utilizar jogadores com valências diferentes. Acho que podemos utilizar a mesma estrutura, a ideia não muda, ter o controlo do jogo, chegar à baliza, marcar golos. É um bom estágio para ver os jogadores jovens, mas não é experimentar. O jogo com a Croácia é diferente, fora de casa, focamo-nos em conquistar os seis pontos, queremos estar nos quartos de final da Liga das Nações, mas o objetivo é acrescentar e preparar o grupo para o objetivo total em 18 meses», referiu Roberto Martínez, em alusão ao Mundial 2026.

Martínez apontou, para já, ao «objetivo» de chegar aos quartos de final e relativizou a questão dos favoritos à vitória na competição, falando também da importância que vê na Liga das Nações.

«Agora o objetivo é os quartos de final, é uma competição que gosto muito, uma competição nova, mas é muito importante para as seleções jogar numa competição de ligas. Acho que não acho que há favoritos até à final four. Se as seleções chegam à final four, podes falar disso. Mas é tentar crescer, é uma competição que ajuda os selecionadores a dar competitividade e acho que isso faz com que não haja favoritos, mas sim seleções a crescer e que podem chegar à final four», analisou.

Se do lado de Portugal, Palhinha é ausência de última hora, os médios Przemyslaw Frankowski e Michael Ameyaw, assim como a grande estrela polaca, Robert Lewandowski, são baixas na Polónia para o jogo no Estádio do Dragão.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e tem arbitragem do lituano Donatas Rumsas. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.