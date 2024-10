Roberto Martínez manifestou-se «orgulhos» com a prestação dos clubes portugueses nas competições europeias, destacando o triunfo categórico do Benfica sobre o Atlético Madrid, mas também das restantes eequipas.

«Posso dizer o que sinto, que é orgulho do futebol português. O jogo que o Benfica fez contra uma equipa incrível [At. Madrid], uma equipa construída para tentar ganhar a Champions, foi de muito orgulho. O FC Porto defrontou uma equipa como o Manchester United, a história que têm nas competições europeias. O V. Guimarães, o Sp. Braga... O Sporting a jogar com a mesma confiança, a acreditar no que estão a fazer. Isso tudo fala muito e bem do futebol português», referiu o selecionador, à margem da antevisão dos jogos com a Polónia e com a Escócia, da Liga das Nações.

Na vitória do Benfica sobre o Atlético Madrid, Tomás Araújo foi titular no centro da defesa, em detrimento de António Silva, mas é o segundo que está na seleção principal.

«Faz parte dos jogadores que estamos a avaliar. O Tomás está a ter um começo de época espetacular, mas não queremos queimar etapas. Acho que ele pode ter um estágio importante nos sub-21. O António Silva, para nós, é um jogador que traz experiência mesmo sendo muito jovem. Parece-nos determinante para a escolha que tivemos de fazer, é uma questão do agora e do que precisamos para defrontar Polónia e Escócia. O Eduardo Quaresma e Tomás Araújo ainda têm a oportunidade de jogar nos sub-21 e isso faz parte, estão a acrescentar e a melhorar», justificou.

Renato Veiga e Francisco Trincão voltam a estar no grupo, depois de já terem sido chamados em setembro, embora não tenham sido utilizados.

«É um processo. O primeiro passo é chegar à Seleção. Agora, é abrir o treino, a competitividade, ver o adversário, a estratégia de jogo. Os minutos podem aparecer aí. O Trincão joga muito bem entrelinhas, em espaços curtos, pode ser um jogador muito interessante. Renato Veiga está a crescer muito, tem um físico importante. Pode jogar a central, lateral-esquerdo, a trinco. Tem uma polivalência importante. Tem muito futuro, mas podem ter os dois minutos no presente», destacou ainda.

Portugal vai defrontar primeiro a Polónia e, três dias depois, a Escócia. «A Polónia é uma equipa com conceitos muito claros, o treinador tem uma clareza de conceitos. Gosta de uma linha de cinco, de uma estrutura equilibrada. Estamos a ver um Lewandowski num momento muito bom de forma, mas há jogadores novos que equilibram a equipa muito bem. Esperamos uma equipa que gosta de ganhar, que marca muitos golos, mas também sofre. Não é uma equipa defensiva, joga olhos nos olhos. O ambiente no estádio é fantástico, Varsóvia é fantástica. É uma equipa que já defrontámos no passado, mas Lewandowski e Zielinski são sempre jogadores que precisam do nosso respeito», comentou ainda.