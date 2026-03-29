«Paulinho? Surpreendeu-me a capacidade que teve para entender rapidamente o grupo»
Selecionador de Portugal diz que não se mostrou surpreendido com o que o avançado «aporta» à equipa, mas sim como «entrou» no balneário. No entanto, voltou a lembrar Ronaldo e Ramos
Selecionador de Portugal diz que não se mostrou surpreendido com o que o avançado «aporta» à equipa, mas sim como «entrou» no balneário. No entanto, voltou a lembrar Ronaldo e Ramos
Declarações do selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, em conferência de imprensa e ao canal TUDN após o empate sem golos ante o México, em jogo particular de preparação para o Mundial 2026. O técnico falou sobre a prestação de Paulinho e deixou um agradecimento aos mexicanos:
Regresso de Paulinho seis anos depois:
«Não me surpreendeu em relação ao que aporta à seleção. O que me surpreendeu foi a capacidade que teve para entender rapidamente o grupo e a forma como entrou neste balneário. Em qualquer seleção do mundo, estaria [presente nas opções].»
Ainda sobre Paulinho:
«O problema é que à sua frente naquela posição tem o Cristiano Ronaldo, que é provavelmente o melhor jogador português de todos os tempos, e o Gonçalo Ramos, que conquistou a Liga dos Campeões. Foi muito bom trabalhar com ele e mostrou que está no melhor momento da carreira. É um jogador muito inteligente, que abre espaços com os seus movimentos.»
Agradecimento aos mexicanos:
«Agradeço ao povo mexicano pela fantástica receção que nos proporcionou. Foram dias fantásticos, não só de convívios. De Portugal, agradecemos esse apoio e carinho.»