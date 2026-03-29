Declarações do selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, em conferência de imprensa e ao canal TUDN após o empate sem golos ante o México, em jogo particular de preparação para o Mundial 2026. O técnico falou sobre a prestação de Paulinho e deixou um agradecimento aos mexicanos:

Regresso de Paulinho seis anos depois:

«Não me surpreendeu em relação ao que aporta à seleção. O que me surpreendeu foi a capacidade que teve para entender rapidamente o grupo e a forma como entrou neste balneário. Em qualquer seleção do mundo, estaria [presente nas opções].»

Ainda sobre Paulinho:

«O problema é que à sua frente naquela posição tem o Cristiano Ronaldo, que é provavelmente o melhor jogador português de todos os tempos, e o Gonçalo Ramos, que conquistou a Liga dos Campeões. Foi muito bom trabalhar com ele e mostrou que está no melhor momento da carreira. É um jogador muito inteligente, que abre espaços com os seus movimentos.»

Agradecimento aos mexicanos:

«Agradeço ao povo mexicano pela fantástica receção que nos proporcionou. Foram dias fantásticos, não só de convívios. De Portugal, agradecemos esse apoio e carinho.»