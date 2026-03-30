Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de imprensa em Atlanta, antes do encontro de preparação com os Estados Unidos. O técnico abordou o papel de Cristiano Ronaldo na equipa e a lesão do capitão.

Dependência de Ronaldo

«Todos os balneários são diferentes. O Cristiano Ronaldo é o nosso capitão, um exemplo de um jogador com fome. Não é um jogador de 41 anos, é um jogador que tem fome de tentar melhorar todos os dias. Está a ser um capitão exemplar fora do relvado e um estímulo para os jogadores novos na Seleção, alguém que mostra o caminho e os valores da equipa. E, no relvado, é um jogador que marcou 25 golos nos últimos 30 jogos. Avaliamos todos os jogadores dia-a-dia, estágio a estágio, e a exigência para estar na Seleção é máxima para todos.»

Lesão de Ronaldo e mentalidade do capitão

«É difícil dizer, aprendi rapidamente a não tentar prever o futuro com o Cristiano. Ele tenta ser o melhor que pode ser nos dias de hoje. Não faz planos para o futuro. Tem uma lesão leve e, provavelmente, na próxima semana voltará a treinar com o grupo. Não é algo grave. O Nélson Semedo também não está cá, o Rúben Dias também... Estas pequenas lesões acontecem. O Cristiano é o nosso capitão, é um jogador muito importante. Foi o nosso capitão na Liga das Nações e tem o melhor papel na nossa equipa, que é o último movimento na área. A sua mentalidade é inspiradora e, por isso, não sabemos quando será o fim [da carreira].»