Roberto Martínez fez neste sábado a antevisão do duelo com a Islândia, derradeiro adversário na fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024. Fique com as primeiras declarações do selecionador de Portugal:

«O primeiro objetivo é de terminar o apuramento com dez vitórias, é um objetivo importante, histórico. Depois, nos últimos cinco estágios, tentámos sempre utilizar o talento individual em relação ao que queremos fazer. Por fim, o adversário.

Contra o Liechtenstein, colocámos muito jogadores no ataque, é o cenário mais difícil que há. Pode ser que no Europeu surjam situações, em 15/20 minutos, em que precisaremos disso. Gostei muito dos jogadores, da disciplina tática, mas amanhã será diferente.»

«Amanhã teremos pela frente uma seleção de qualidade, uma equipa muito objetiva, que controla o jogo direto com jogadores novos, que não vimos no jogo na Islândia, um jogo que precisa de outras valências no relvado e vamos tomar decisões depois do treino de hoje.»