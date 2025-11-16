Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a goleada por 9-1 à Arménia, no jogo que garantiu o apuramento para o Mundial 2026:

Se muda a expectativa ao dizer que a equipa «não estava tão preparada para um torneio como agora»:

«Precisamos de preparar bem o Mundial, as expectativas é de que vamos dar tudo para utilizar os valores do povo português no relvado. A Seleção faz isso com talento e vontade e é dar tudo, tentar ganhar o Mundial. Mas nunca foi feito, então não é fácil. Precisamos de estar juntos e agradeço todo o carinho e força no hotel no Porto, no dia depois da Irlanda. Também tivemos críticas que acho que não são certas, factos que são opiniões e isso não ajuda a Seleção. É uma pena não esperar pelo fim do apuramento para as pessoas que gostam de comentar. Que comentem no fim do apuramento. Criticar como a Seleção foi criticada depois do jogo na Irlanda, acho que os jogadores e a equipa técnica não merecem, porque termina em primeiro do grupo, apura sem calculadora, então todas as críticas acho que agora ficam no seu lugar.»

Condecoração:

«Agradeço publicamente ao Presidente da República e ao primeiro-ministro, foi um evento cheio de emoção e orgulho. E sinto-me mais preparado para tentar ganhar o Mundial»