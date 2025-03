Tomás Araújo é uma das ausências mais notadas na convocatória da Seleção Nacional para os dois jogos com a Dinamarca para a Liga das Nações.

Roberto Martínez explicou que a ausência do jogador do Benfica está relacionada com questões de ordem física. «Tem a ver com problemas físicos, sim. O Tomás Araújo não está lesionado, mas tem uma lesão crónica. Não estou a dizer que está lesionado, mas não está disponível para a Seleção», reiterou.

«Eu estive no jogo do Benfica com o Barcelona, em que o Tomás teve de sair antes do fim do jogo. Tem problemas que fazem com que precise de descansar e de recuperar», justificou o selecionador nacional, lembrando que no passado fez essa gestão também com Gonçalo Inácio, defesa do Sporting que integra o lote dos 26.

Questionado se em futuras convocatórias Tomás Araújo poderá vir a ser prejudicado se continuar a jogar fora da posição de origem. «Não. Avaliamos a experiência e o desempenho do Tomás Araújo em jogo com os da Liga dos Campeões, como os jogos contra o Barcelona, que são uma experiência brutal e o que ele precisa. Jogar numa posição ou noutra ajuda um jogador a crescer e o Tomás Araújo está a melhor muito com a possibilidade de jogar numa posição diferente da que normalmente desempenha. Não é uma situação negativa: se calhar é uma situação positiva», concluiu.