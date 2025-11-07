Declarações do selecionador nacional, Roberto Martínez, em conferência de imprensa, após o anúncio dos convocados da Seleção para os jogos com a República da Irlanda e Arménia, de apuramento para o Mundial 2026. Martínez falou da importância de Nuno Mendes – ausente por lesão – e explicou a ausência de laterais-esquerdos de origem:

Opta por não convocar laterais-esquerdos de origem:

«O que é importante, para nós, é o contexto do estágio de novembro, temos os dois últimos jogos de apuramento e o que nós fizemos nos dois últimos estágios é importante. Temos dois dias para preparar o jogo da Irlanda e acho que precisamos de encontrar as soluções dentro do grupo e utilizar os jogadores que já trabalhámos nos dois últimos estágios. Não há um jogador para substituir o Nuno Mendes, para mim é um jogador especial, provavelmente o melhor jogador do mundo neste momento. Então, precisamos de procurar soluções com outras opções táticas e utilizar jogadores por fora e dar um equilíbrio na ala com jogadores como Dalot e Cancelo, que já fizeram esse trabalho. Depois de novembro é um período diferente.»

Nuno Mendes «melhor jogador do mundo»:

«A minha avaliação do Nuno Mendes é muito subjetiva, mas acho que não há, neste momento, outro lateral-esquerdo que tenha a capacidade de defender um para um, como já vimos em jogos da Seleção e do clube. Com bola, tem capacidade de jogar por dentro, por fora, capacidade para fazer piscinas e é um jogador completo, bom no ar e consegue jogar a central. A minha opinião, agora, é que é um jogador decisivo no seu clube, para mim é o melhor jogador do mundo agora, mas é subjetivo. Outros treinadores não precisam de concordar comigo. O Nuno Mendes e o Nuno Tavares estão lesionados, mas é um desafio para a Seleção. Uma equipa, para ganhar, não jogos, mas um torneio, precisa de soluções quando há lesões, situações em que o adversário pode fechar um aspeto bom do jogo.»