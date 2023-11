Pedro Gonçalves voltou a ficar de fora da convocatória de Roberto Martínez, a última da fase de apuramento para o Euro 2024.

O selecionador nacional já disse em tempos que o jogador do Sporting está perto de uma chamada, mas ainda não foi desta que regressou, tal como o companheiro Paulinho.

Apesar disso, Martínez nega que a ausência destes dois jogadores signifique que o Euro 2024, no qual a lista será reduzida para 23, está riscado para eles. «Com certeza que a lista não deixa ninguém de fora. Os jogadores que mencionou estão na pré-lista, como é o caso do Bruma, que entra a substituir o Pedro Neto. É uma questão de perfil e do que queremos fazer taticamente contra o adversário», introduziu antes de mencionar alguns jogadores que podem vir a integrar futuras convocatórias.

«Jogadores como o William Carvalho, o Trincão, o Pote, o Nuno Santos e João Mário do FC Porto, que estão a jogar muito bem, têm de esperar pela oportunidade e estar preparados para isso, mas nunca têm a porta da Seleção fechada», garantiu.

Roberto Martínez deixou depois elogios a Pote, na mesma medida em que procurou justificar por que razão não cabe nos 26. «Marcou dois golos, é o jogador mais importante do Sporting, mas tenho na escolha jogadores que pisam os mesmos terrenos e há muita competitividade. O Pote está a fazer tudo. Tem nível para jogar na Seleção e é uma questão de esperar a oportunidade.»