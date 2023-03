Espera-se que a seleção nacional tenha muito apoio este domingo no Stade de Luxembourg, dada a comunidade portuguesa que vive no país e o selecionador Roberto Martínez também quer oferecer uma prenda aos emigrantes, que passa pela vitória na segunda jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro 2024.

«Não podemos controlar o que se passa fora do balneário. O trabalho foi muito bom, os jogadores tiveram uma atitude muito comprometida, surpreendeu-me muito a qualidade humana e a intensidade. A qualidade de futebolistas já conhecia muito bem, mas tudo o resto é uma agradável surpresa. O importante é fazer os nossos adeptos muito orgulhosos amanhã [domingo], que vejam Portugal muito comprometido e que [os emigrantes] possam ir orgulhosos para o trabalho na segunda-feira», disse o técnico espanhol na antevisão ao jogo.

Martínez vincou, por diversas vezes, o respeito que tem por Luxemburgo, até porque o próximo adversário de Portugal só «perdeu duas vezes nos últimos nove jogos» e destacou a evolução do rival em vários aspetos, nomeadamente as «infraestruturas».

«O Luxemburgo é uma equipa com muita continuidade. Respeito muito o trabalho de Luc Holtz [selecionador luxemburguês], um treinador com conceitos muitos claros. Quando vês Luxemburgo jogar, em casa ou fora, fazem-no sempre da mesma forma. São uma equipa muito competitiva, têm uma forma de jogar muito clara, têm jogadores que marcam a diferença, como o Gerson Rodrigues, gosto muito do jovem jogador [Yvandro] Borges. É uma equipa bem construída e temos de estar ao máximo nível», frisou.

Martínez explicou ainda como preparou os dois primeiros jogos do apuramento para o Euro 2024.

«A experiência no futebol internacional ensinou-me que temos de preparar os dois jogos desde o primeiro dia em que estamos juntos. Tivemos a oportunidade de trabalhar certos momentos no primeiro dia e criar conceitos para este jogo com Luxemburgo. Sabíamos muito bem que só teríamos um dia no campo antes do Luxemburgo e é a mesma dificuldade do treinador de Luxemburgo tem», afirmou.

O selecionador nacional ficou agradado com os «sinais muito bons» que a equipa deu diante do Liechtenstein, mas entende que «há muito para melhorar».

Martínez realçou ainda as dificuldades que os selecionadores atravessam na hora de escolher os convocados, quando confrontado com a presença de apenas dois avançados no leque de opções, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.

«Tomas sempre decisões baseadas no que queres fazer no campo. A ideia que queríamos era de ter dois números nove. Deixar jogadores de fora é a parte mais difícil do meu trabalho. Deixar jogadores de fora que não fizeram nada de errado para não estarem na seleção nacional. Mas são os problemas do treinador, bons problemas. Temos um grupo de 35 jogadores e qualquer um pode estar na seleção. A competição é enorme», salientou.

Portugal joga com o Luxemburgo este domingo, numa partida, com apito inicial marcado para as 19h45, e que pode seguir ao minuto no Maisfutebol.