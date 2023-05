Depois de ter assistido ao dérbi entre Celtic e Rangers no final de abril, o selecionador nacional garantiu agora que está mesmo atento aos desempenhos de Jota, cujo bom momento na equipa escocesa pode valer-lhe uma chamada de Roberto Martínez à equipa das quinas.

«Está no meu radar, absolutamente. Penso que o Jota é um jogador que é muito importante para a Seleção Nacional pelas qualidades que tem. É um jogador que tem aquele jeito natural de bater jogadores em situações de um para um. Desde que eu cheguei em janeiro, como podem imaginar, tem havido muita informação. Tentei seguir o máximo de jogadores possíveis e o Jota é claramente um deles», afirmou o selecionador numa intervenção durante um jantar de beneficência em Glasgow, Escócia.

«A evolução dele tem sido muito impressionante. Nos últimos quatro meses, em particular, ele tem crescido e evoluído para um papel de grande maturidade no clube dele. Tem estado envolvido nos grandes momentos e isso é importante», acrescentou sobre o extremo formado no Benfica.

Roberto Martínez considerou que não foi só na Liga escocesa que Jota se destacou, mas também na Liga dos Campeões, onde marcou dois golos em quatro jogos nesta época, e reiterou que a porta da Seleção está aberta, embora tenha notado também que enfrenta muita competição para a posição.

«Temos jogadores que estão habituados a jogar grandes jogos há muito tempo pelos seus clubes. Mas isso não significa que o Jota, por jogar na Escócia, não vá ter as mesmas oportunidades. (...) Obviamente que estamos a falar de uma posição que tem jogadores como João Félix, Rafael Leão, mas o Joga evoluiu imensamente. Penso que ele encaixou muito bem no Celtic e vai ser muito interessante ver como evolui nos próximos meses», apontou.