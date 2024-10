Roberto Martínez fez a antevisão à visita com a Polónia, a contar para a Liga das Nações, na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta sexta-feira. O selecionador nacional foi questionado sobre um tema de crescente importância no futebol mundial - a sobrecarga no calendário.

O selecionador nacional defende que o problema do excesso de carga física não acontece durante a temporada, mas sim no interregno entre temporadas.

«É nossa responsabilidade proteger os jogadores, mas também é nossa responsabilidade de utilizar a nossa informação para ter jogadores com frescura, que podem trabalhar bem para ganhar o jogo. É um debate em voga, mas posso dizer que os jogadores gostam muito de jogar e preferiam jogar mais e treinar menos», começou por dizer.

«O importante é que as instituições de futebol tenham responsabilidade e dêem um bom descanso e o problema é o espaço entre as épocas e não durante a época. É importante gerir os jogadores, jogam a cada três dias. Em Setembro tivemos frescura e energia, é preciso que isso mantenha. Já fizemos isso em março da época passado e relembro que utilizámos vários jogadores. Dada a minha experiência de seleções precisamos de tomar decisões tendo em conta o contexto», finalizou.

Recorde-se que vários jogadores têm defendido uma greve de futebolistas, face à sobrecarga do calendário. Por outro lado, ainda nesta quinta-feira, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, criticou essas tomadas de posição dizendo que «quem ganha mais é quem se tem queixado».