Roberto Martínez reagiu à renúncia de João Mário à Seleção Nacional e revelou que o médio do Benfica iria fazer parte da convocatória que esta segunda-feira foi divulgada.

«O João Mário era parte da convocatória. Entre ele, o Benfica e a FPF existe uma boa relação. O João ligou aos nossos dirigentes a comunicar a sua decisão. Não falei com o João Mário, mas vou fazê-lo de uma forma natural e agradecer estes anos», afirmou o selecionador nacional na conferência de imprensa na Cidade do Futebol, rejeitando que a tomada de decisão tenha sido provocada por mau ambiente ou pelo facto de o jogador de 30 anos não ter mais minutos na Seleção.

«Estou totalmente convencido de que esta decisão não tem que ver com o que se passou no estágio de março. Todos os jogadores querem jogar todos os minutos. É normal. Temos um ambiente de alto rendimento e a competitividade é muito alta. Temos de aceitar. O nosso estágio em março foi muito bom, com ambiente positivo», salientou, acrescentando: «Temos de respeitar o João Mário. É um profissional exemplar, um jogador com um carater positivo. Esta é uma decisão pessoal. Temos de respeitar e guardar as memórias dele na seleção. Foi campeão europeu, tem 56 internacionalizações, mais de uma centena considerando todos os escalões. Esta é uma situação natural e uma decisão pessoal.»