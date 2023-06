Na antevisão ao jogo na Islândia, Roberto Martínez destacou a «força de balneário» de Portugal e mostrou-se satisfeito porque a seleção está «cheia de energia».

«O espírito do balneário, o compromisso da equipa e os nossos valores como pessoas com orgulho de jogar por Portugal são essenciais. Mas, depois, questões táticas, físicas e técnicas também são importantes. Este é o segundo estágio, vi uma equipa contra a Bósnia que teve um desempenho muito bom, espetacular sem boa, mas temos de continuar a crescer. O espírito no balneário é muito bom», frisou o técnico espanhol em conferência de imprensa.

«Temperatura? As condições não são difíceis, estão 10 graus e o relvado tem boa qualidade. É melhor a temperatura de balneário do que a temperatura ambiental», brincou.

Martínez destacou a organização defensiva de Portugal, mas também admitiu que a equipa lusa tem margem de crescimento, tal como evidenciou no último jogo, frente à Bósnia e Herzegovina.

«Se uma equipa tiver bom ataque e não tiver boa defesa, não pode ganhar jogos, Em março, o Rui Patrício fez dois jogos muito bons, mas é bom ver o nível do Diogo Costa em jogos internacionais. Teve uma defesa espetacular contra a Bósnia, os centrais tiveram um trabalho muito duro, com bolas de jogo direto, trabalhamos como equipa sem bola de forma muito forte. Uma equipa não pode ser ganhadora só com qualidade individual, precisamos de ter equilíbrio e a atitude foi muito boa», reconheceu.

«Gostamos de ir passo a passo. É importante preparar o jogo bem, estou muito contente com o período de preparação, o estágio de junho é difícil pelo compromisso do jogador e nisso foi perfeito. Podemos melhorar em tudo, a ligação dos jogadores e as decisões são importantes. Temos, como equipa, uma capacidade técnica muito elevada. Precisamos de jogar juntos para executar essa qualidade de uma forma melhor, mas o compromisso sem bola foi muito bom nos três jogos. Precisamos de jogos como o da Bósnia para poder crescer. Amanhã [terça-feira], respeitaremos muito a Islândia, porque tem um jogo direto, agressivo, muita qualidade para fazer golos de forma rápida e é uma equipa diferente das outras», observou.

«Devemos jogar bem, o balneário está num bom momento e tenho uma sensação muito positiva depois do jogo contra a Bósnia», concluiu.

O encontro entre Portugal e Islândia, relativo à quarta jornada do Grupo J do apuramento para o Euro 2024, disputa-se esta terça-feira, às 19h45. Pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.