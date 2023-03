Declarações do selecionador nacional Roberto Martínez, à RTP3, após a vitória de Portugal ante o Liechtenstein, por 4-0, em jogo da qualificação para o Euro 2024:

«O resultado é muito importante. Foi uma oportunidade para mim, para conhecer os jogadores, a maneira como podemos tirar o melhor proveito das qualidades dos jogadores. Fico-me com a atitude e com a vontade de trabalhar. Muito orgulhoso do resultado.»

«Foi uma continuidade, temos de desfrutar de ocasiões assim, creio que o público foi fantástico. Apercebi-me que quando jogas pela seleção de Portugal é especial e os jogadores seguiram a linha. Foi mais um passo para preparar o próximo jogo.»

«Creio que, na primeira parte, frustrámo-nos um pouco. É importante limitar o adversário, que crie pouco perigo. Não houve perigo contrário e isso é o mais importante. Temos de saber como romper estes jogos e, da maneira como começámos a primeira e a segunda parte, deu-nos uma grande vantagem.»

[Luxemburgo:] «Claro que cada adversário é diferente, jogar fora é sempre difícil e temos de recuperar bem para ter boa energia no jogo.»