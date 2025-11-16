Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a goleada por 9-1 à Arménia, no jogo que garantiu o apuramento para o Mundial 2026:

Se João Neves ganha outro estatuto nos livres graças ao golo:

«O golo de livre do João Neves tem piada. Porque depois do treino de ontem, foi o Bruno Fernandes que forçou o João a bater as faltas. E o Bruno já reconheceu o seu louro (risos). O golo de livre do João Neves mostra o ambiente no balneário e na Seleção.»

Carlos Forbs:

«Gostei da atitude do Carlos, é um jogador diferente, vertical, rápido, consegue jogar nas duas alas. Quando o Pedro Neto começou a chegar à Seleção era uma posição importante e acho que agora temos um jogador que pode fazer o mesmo perfil. Não é fácil de encontrar, é uma mostra do talento que temos na nossa formação.»

Papel dos laterais Cancelo e Semedo no processo ofensivo e se a transição defensiva deve melhorar:

«Acho que foi um estágio importante para nós, para percebermos que o Dalot, o Cancelo e o Semedo conseguem jogar a lateral-esquerdo. Tivemos uma linha de cinco com a Irlanda, uma de quatro com a Arménia e acho que a equipa agora tem facilidade de utilizar distintas estruturas defensivas. Acho que precisamos de melhorar a transição defensiva e gostei da polivalência para atrair o jogo por dentro e dar espaço por fora. O Leão é importante quando consegue estar um para um e jogadores como o Dalot, Cancelo e Semedo atraem muito o jogo por dentro para dar espaço a jogadores como o Leão.»

Porque é que não entrou António Silva e entrou Rúben Neves:

«Nós utilizamos jogadores em posições diferentes, era importante que o Rúben continuasse, é importante para nós e os jogadores agora são muito polivalentes no nosso sistema e há momentos em que há muitas boas escolhas, já não há um ou dois jogadores por posição. Precisava de ver uma ligação com o Rúben mais em baixo, o João Neves mais acima e o Chico por fora. Era mais procurar outros padrões do que o jogador que ficou fora. O Dalot, o Trincão e o Palhinha não entraram, todos mereciam minutos, mas o selecionador e a equipa técnica tentam procurar padrões. Hoje era também para ver o Semedo, com o Cancelo na esquerda.»