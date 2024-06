Roberto Martinez diz que a opção por Matheus Nunes, depois de confirmada a lesão de Otávio, foi «natural» e «óbvia». O selecionador recordou que o jogador do Manchester City fez um bom jogo no último teste frente à Suécia e lembra que, no último estágio da seleção, já tinha trabalhado no «papel de Otávio».

O selecionador abordou o assunto na conferência de antevisão do jogo com a Finlândia, o primeiro de três testes para a fase final do Euro2024, marcado para esta terça-feira. «Temos um percurso, um período de preparação muito importante. O objetivo para podermos ter sucesso é ter os jogadores individualmente a um nível ótimo para ajudarem a seleção. Gostei muito da vontade e do emprenho no primeiro treino, agora é continuar, passo a passo», começou por enunciar o selecionador.

Quanto à opção por Matheus Nunes, p selecionador diz que é «óbvia» e explica. «Foi a escolha natural, muito óbvia. O Matheus no estágio de março fez um muito bom jogo frente à Suécia e trabalhou no papel de Otávio, tática e tecnicamente. Temos seis jogadores preparados para entrar, mas é uma notícia triste. Perder o Otávio provoca-me muita tristeza. É um jogador que dá tudo, é um exemplo nos treinos, de compromisso. E trabalhou muito bem na fase de qualificação. São coisas que acontecem na carreira de um jogador, mas deu-me tristeza», destacou.

Matheus Nunes tem sido chamado com assiduidade à Seleção Nacional, mas parece que perdeu peso quando trocou o Wolverhampton pelo Manchester City, mas Martinez não concorda. «Acho que não, faz parte de um processo. Um jogador quando chega um clube novo, a um patamar diferente, há sempre um período de adaptação. valorizo muito o que ele fez no jogo frente à Suécia. Foi muito positivo. A carreira de um jogador não é feita de só de boas notícias, precisa de também ter momento maus. O Matheus tem agora uma recompensa, uma oportunidade que precisa de desfrutar e trazer para a seleção aquilo que ele pode fazer», destacou.

Além de Matheus Nunes, o selecionador tinha outras opções, como pedro Gonçalves, mas reforçou a sua opção. «O Matheus Nunes é o perfil que trabalhou o papel do Otávio durante os estágios. Utilizámos 31 jogadores. Tivemos de reduzir a 26. Ele saiu e agora está dentro. Já conhece o grupo, os conceitos, trabalhámos juntos. É uma entrada natural. A questão física, trabalhamos bem com o Manchester City. Agora há recuperação, depois está perfeitamente para o próximo jogo», destafcou ainda.