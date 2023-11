Presenças habituais nas convocatórias de Roberto Martínez, Toti Gomes e José Sá são os únicos jogadores da lista dos 26 eleitos para os jogos com a Islândia e o Liechtenstein que nunca somaram qualquer internacionalização.

Essa situação está, agora, na iminência de mudar, garantiu o selecionador nacional. «Se posso prometer uma oportunidade para estes jogos? Sim! A minha resposta é clara. Na Seleção, cada jogador é importante. No relvado é ainda mais, porque pode influenciar o resultado. O que Toti Gomes e o José Sá estão a fazer como equipa é muito importante. Acho que merecem ter a estreia neste estágio», disse de forma perentória.

O selecionador nacional recusou, no entanto, que o propósito deste estágio, o último da fase de apuramento para o Euro 2024 - onde Portugal já garantiu presença e na condição de líder do grupo - não é o de fazer experiência. «É para preparar e para ter uma melhor ideia de jogo quando jogamos contra equipas como as que defrontamos neste estágio.»

«Precisamos de ser perfeitos no que estamos a fazer. Se estamos a ganhar sempre, é porque os jogadores estão a trabalhar e a ter um compromisso muito bons. (...) Precisamos de estar o melhor possível com os adversários e isso prepara a equipa para reagir melhor em situações de adversidade. Os oito jogos deram-nos muita informação e clareza sobre o que precisamos de trabalhar», rematou, garantindo foco absoluto para terminar uma fase de apuramento que já é histórica «da melhor maneira possível».