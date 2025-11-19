O selecionador nacional Roberto Martínez recebeu o Prémio Trajetória na VIII Gala Valores del Deporte, realizada esta quarta-feira, em Madrid. Trata-se de um prémio que destaca os valores humanos patenteados ao longo do percurso desportivo.

Esta foi a primeira vez que Martínez foi distinguido a nível nacional em Espanha e o treinador dedicou o troféu aos pais e à cidade de Balaguer, de onde é natural. O selecionador também destacou que a possibilidade de conquistar um Mundial por Portugal é o «maior sonho» da carreira.

A gala decorreu na sede do Comité Olímpico espanhol e foi organizada pelo jornal desportivo Sport, do Grupo Prensa Ibérica, que também premiou, por exemplo, Lionel Messi (Prémio Valores de La Aficíon) e os motociclistas e Marc e Álex Márquez (Valores 2025).