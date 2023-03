Há pouco mais de dois meses no cargo de selecionador nacional, Roberto Martínez ainda está a descobrir o país, mas já tem uma ideia clara de como gostaria de ser conhecido pelos portugueses.

«Gostaria de ter tempo para que me pudessem conhecer bem. Quero que me vejam como mais um em Portugal. Fiquei encantado pela forma como me receberam. Espero poder devolver esse carinho com muitos pontos, porque queremos ganhar jogos», disse o técnico de 49 anos em conferência de imprensa no Luxemburgo.

Martínez, que fechou um ciclo de seis anos à frente da seleção belga após o fracasso no mundial 2022, elencou também algumas semelhanças entre a Bélgica e Portugal, tendo deixado rasgados elogios ao futebolista luso.

«É o que acontece no futebol. Tivemos um grande ciclo na Bélgica. Nasci em Espanha e sei muito bem quão especial é o futebol português e o jogador português, tem capacidade para se adaptar a outras ligas. Posso usar a minha experiência, tem sido muito empolgante estar neste novo ciclo», assegurou.

«As expectativas são as mesmas. São dois países... Bélgica tem 11 milhões [de habitantes], Portugal 10 milhões. Há muitas semelhanças, até geracionais, com jogadores muito importantes nos melhores clubes do mundo. Mas, tirando isso, tudo o resto é completamente diferente», notou.

Portugal defronta a seleção luxemburguesa este domingo, no moderno Stade de Luxembourg, num jogo da segunda jornada da qualificação para o Euro 2024, com apito inicial marcado para as 19h45, e que pode seguir ao minuto no Maisfutebol.