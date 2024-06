Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a vitória por 3-0 ante a República da Irlanda, no último jogo de preparação antes do Euro 2024:

[Se depois deste jogo Ronaldo é o primeiro nome que pensa para um onze inicial:]

«Mais uma vez, estou num período que não estou a pensar no onze inicial. Posso falar do Cristiano: o seu compromisso como capitão é incrível e hoje vimos duas finalizações de nível mundial.»

«Mas o que gostei foi do trabalho. E depois tenta assistir. Quando um jogador como o Cristiano, que tem dois golos, está dentro da área e a primeira opção que toma é a de assistir um companheiro, mostra solidariedade, companheirismo e valores importantes num balneário, para ir ao Euro. As finalizações são para guardar e mostrar às crianças, porque são finalizações incríveis.»