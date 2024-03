Portugal joga na terça-feira em Liubliana, ante a Eslovénia, no último jogo antes de ser conhecida, em maio, a lista final para o Euro 2024. Na capital eslovena, o selecionador nacional Roberto Martínez vai ter oportunidade para dar mais minutos a jogadores que não jogaram tanto contra a Suécia, a oito jogadores que só entraram no estágio após a vitória por 5-2 em Guimarães e até pode estrear Francisco Conceição e Dany Mota.

Do outro lado, uma seleção que Martínez vê como um bom adversário para preparar o Euro 2024 – onde a Eslovénia também vai estar – e que merece atenção, não só, mas também aos homens que tem na frente: o ex-Sporting e Sp. Braga Andraz Sporar (atualmente no Panathinaikos) e Benjamin Sesko, ex-Salzburgo que está a destacar-se no Leipzig aos 20 anos esta época.

«Amanhã temos uma equipa com dois pontas de lança, Sesko e Sporar, jogadores dinâmicos, que exploram as costas da linha defensiva e, para nós, é uma oportunidade para trabalhar os aspetos defensivos. Temos talento e precisamos de utilizar isso de forma estruturada, coletiva, marcar golos. Respeitamos a Eslovénia, apurou-se para o Europeu, joga com dinâmica, confiança, o treinador fez um trabalho bom e é uma equipa com jogadores jovens como o Sesko, que acho que é um dos melhores atacantes da Bundesliga, com a experiência de Oblak e é uma seleção interessante para experimentar os nossos conceitos defensivos e para o que podemos fazer no ataque», analisou Martínez, em conferência de imprensa.

O técnico ainda foi questionado sobre o que poderia ser a equipa titular, mas não quis revelar. «Ainda não disse aos jogadores, por isso ainda não posso dizer qual é o onze inicial», disse, questionado pela imprensa local, no final da conferência.

O técnico recusou ainda a ideia de perseguir recordes, quando tem 11 vitórias seguidas nos 11 jogos ao comando de Portugal, podendo igualar a marca de 12 que o próprio conseguiu pela Bélgica e, se vencer todos os particulares até ao Euro 2024, chegar ao recorde mundial de 15 da Espanha, atingido em 2009.

«As vitórias são consequência do bom trabalho, o objetivo não é ganhar um particular, é preparar a equipa para o Europeu. Não olho para o recorde, estamos a olhar para o melhor desempenho possível, a melhor forma de jogar e a consequência é que queremos ganhar o jogo depois», respondeu.

O Eslovénia-Portugal tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.