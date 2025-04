O selecionador nacional Roberto Martínez esteve nos Açores, assistiu, no sábado, à vitória do Sporting sobre o Santa Clara e, depois, visitou o local do futuro centro de treinos da equipa açoriana.

É a primeira visita de um selecionador de Portugal aos Açores desde que a seleção, comandada por Luiz Felipe Scolari, jogou em Ponta Delgada, em agosto de 2005, num jogo com o Egito (2-0), inserido na preparação para o Mundial2006.

O selecionador viajou para o arquipélago acompanhado por Pedro Proença, novo presidente da Federação Portuguesa de futebol, bem como Reinaldo Teixeira, o recém-eleito presidente da Liga.

Os três assistiram à vitória dos leões no Estádio São Miguel, relativo à 29.ª jornada da Liga, e visitaram o local onde vai nascer o centro de treinos do Santa Clara, numa visita guiada comandada por Bruno Vicintin, acionista maioritário do clube açoriano, bem como dos presidentes da SAD e do clube, Klauss Câmara e Ricardo Pacheco.