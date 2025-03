Roberto Martínez deixou rasgados elogios a Vitinha pelas exibições ao serviço do Paris Saint-Germain.

«O Vitinha é o maestro do futebol europeu. O homem da batuta. Mas não é uma coisa nova. Foi o homem do jogo contra a Chéquia no Europeu», afirmou o selecionador nacional na conferência de imprensa do anúncio dos 26 convocados para os jogos de Portugal com a Dinamarca.

Martínez foi questionado sobre a importância de aproveitar o bom entrosamento revelado por Vitinha e João Neves no clube. Na resposta, o selecionador reconheceu que os dois têm um entendimento especial, mas que isso viu-se mesmo antes de o ex-jogador do Benfica ter sido transferido para o clube francês.

«Adorei o desempenho do PSG e também dos nossos jogadores [na Liga dos Campeões], mas precisamos de lembrar que a dupla Vitinha/João Neves começa na Seleção ainda antes do PSG. Estamos a falar de Alvalade, em junho de 2024. Vimos e sentimos aí uma química especial. Estamos a falar de uma dupla de alto nível, mas este contexto é diferente e precisamos de equilibrar o onze», apontou.