Cristiano Ronaldo é o segundo melhor marcador da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, com nove golos, apenas atrás do belga Romelu Lukaku, que tem 10.

Apesar de Portugal já ter garantido o apuramento e o primeiro lugar do Grupo J, Roberto Martínez garantiu que tentar ajudar Ronaldo a ser o melhor marcador da qualificação não é um objetivo.

«Não. Vamos tentar ligações, padrões, amanhã [quinta-feira] é muito importante ver a clareza dos nossos padrões de ataque. Precisamos de crescer como equipa. Chegar a um feito individual é consequência do trabalho de equipa. Gostei muito do jogo contra o Luxemburgo [Ronaldo não jogou e Portugal goleou por 9-0], em que fomos muito consistentes. Se fizermos isso como equipa, os jogadores vão ter um bom desempenho individual. Mas não é um objetivo», sublinhou o selecionador nacional na antevisão ao jogo com o Liechtenstein.

Embora as contas estejam resolvidas, Martínez frisou que quer ver uma equipa com «clareza», «compromisso e trabalho».

«O nosso objetivo é tentar ganhar o jogo. Jogar pela nossa seleção é muito caro, não é fácil e isso faz com que os jogadores tenham sempre um comportamento e uma concentração máxima. Amanhã [quinta-feira] será o mesmo compromisso que tivemos nos outros oito jogos. O balneário está cheio de qualidade individual e uma competitividade muito importante para entrar na lista do Europeu. Não acredito que um jogador não possa estar a 100%», realçou.

Portugal joga esta quinta-feira no Liechtenstein (19h45), num jogo da nona jornada da fase de apuramento, que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.