As opções de Roberto Martínez para a posição mais central do ataque já eram curtas, mas a lesão de Diogo Jota ainda aumentou as dores de cabeça do selecionador nacional. Cristiano Ronaldo foi o único ponta de lança chamado para os últimos jogos da Liga das Nações e Martínez abordou a possibilidade de utilizar outros jogadores nessa posição.

«Temos muita qualidade, jogadores virtuosos, mas temos de ver quem são os jogadores que podem chegar à área e finalizar as oportunidades. O Cristiano Ronaldo é o ponta de lança claro neste estágio, mas também gostamos de utilizar o Pedro Neto e o João Félix nessas posições. O foco era continuar com jogadores que já estiveram na Seleção, porque há muita competitividade no ataque. Não é um problema, a qualidade dos jogadores de ataque é de alto nível, por isso, não estou preocupado. Temos jogadores de segunda linha com muita capacidade», destacou o selecionador nacional, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Martínez reconheceu que encontrar pontas de lança, desde os escalões de formação, «é um desafio do futebol português».

«É um perfil de jogador que não é fácil de encontrar. A nossa decisão foi procurar soluções dentro dos jogadores de ataque que temos na Seleção. Há jogadores como o Fábio Silva, que estou a gostar muito do seu percurso. O Tiago Tomás é diferente, mas também está a crescer muito. Temos avançados, mas, para crescer como equipa, é uma boa oportunidade para mostrarmos que podemos marcar golos e finalizar a chegada no último terço – que é muito boa e frequente – com jogadores de segunda linha e é o trabalho que vamos fazer neste estágio», adiantou.

Além disso, o selecionador nacional justificou a chamada de João Félix, apesar dos poucos minutos do avançado no Chelsea. «O João Félix é um jogador de uma qualidade incrível. Temos muitos jogadores nessas posições, mas gosto da sua qualidade entrelinhas e nos espaços reduzidos. É um jogador diferente do que temos e precisamos em alguns jogos. Será um estágio importante para eles. São jogadores jovens, mas com boa experiência na Seleção.»

Portugal defronta a Polónia a 15 de novembro e, três dias depois, tem duelo marcado com a Croácia.