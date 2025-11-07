Declarações do selecionador nacional, Roberto Martínez, em conferência de imprensa, após o anúncio dos convocados da Seleção para os jogos com a República da Irlanda e Arménia, de apuramento para o Mundial 2026:

Ronaldo disse, em entrevista a Piers Morgan, que vencer o Mundial não era «um sonho», nem decisivo na carreira e que não iria «mudar a forma» como vê o futebol:

«É sempre bom ouvir as ideias do capitão da Seleção, é um jogador único, não há outro com mais de 200 internacionalizações, acho que todos percebemos a sua paixão, a sua ideia, o que é para ele vestir a camisola. É um exemplo, uma pessoa que está focada para o apuramento de novembro e seria fantástico poder continuar com o sonho do Mundial.»

Estado físico de Pedro Neto:

«Clinicamente, ainda tem opções de jogar na sua equipa no próximo jogo e, se conseguir entrar na convocatória para a sua equipa, pode ajudar a Seleção. Se não conseguir, é claro que não pode entrar na Seleção.»

Nomeado para o «The Best» de melhor treinador do mundo:

«Orgulho, é sinal do que a equipa está a fazer, a Liga das Nações acho que num formato mais exigente, há momentos importantes para isso, mas também ver o Vitinha e o Nuno Mendes nomeados mostra o que a Seleção está a fazer.»

Se acha que o apuramento será conseguido na Irlanda:

«Acho que é importante relembrar que novembro, é, no geral, um estágio difícil. Não sei porquê, mas a experiência é que novembro é difícil. Mas é o foco de tentar apurar e isso para os jogadores é um motivo incrível. Contra a Hungria, os últimos 20 minutos foram uma lição do que podemos melhorar. Temos dois jogos para melhorar, mas o foco é tentar ganhar os dois jogos e depois vamos ver.»