Roberto Martínez, Selecionador Nacional, em conferência de imprensa na antevisão ao derradeiro jogo diante da Arménia, deste domingo [14h00], a valer a qualificação direta para o Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo não estará no Dragão este domingo

«O foco dele não é o foco de jogar. Então nós sempre, sempre trabalhamos assim. Quando um jogador que não está na lista de convocatória para o dia do jogo, não está na seleção. Porquê? Porque o foco dos outros jogadores é o foco de ganhar o jogo. E já fizemos isso com o Bruno, que não estava na Irlanda. O Cristiano já teve cartões no jogo contra a Eslováquia e o jogo a seguir foi o Luxemburgo, a maior vitória de sempre, e o Cris não estava aí. São perguntas que, para mim, são uma falta de respeito para o Cristiano e para os jogadores da seleção. É como questionar o compromisso do Cristiano. Por que vamos falar disso? Ele é o nosso capitão, ganhou muitos jogos para a seleção, o compromisso é impecável. E agora tem cartões e não consegue estar aqui. Faz parte da nossa forma de trabalhar. Não consegue estar aqui.»

Expulsão de Ronaldo na Irlanda

«Vi a reação do Cristiano a uma provocação, que começou no princípio do jogo, em todos os lances na área com os centrais, e no dia anterior, na conferência de imprensa. Foi uma reação de tentar continuar a jogar. Não é uma ação violenta. Precisamos de mostrar o caso e preparar bem o que seria muito injusto, uma sanção longa.»

Presença de Pedro Proença na conferência de imprensa

«Trabalhamos todos juntos, muito unidos e isso é importante em todos os momentos, depois de vitórias e derrotas. Temos um ambiente ganhador. Estamos todos juntos.»