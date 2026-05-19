O presidente do Sporting de Braga, António Silva, não escondeu a «desilusão» pela ausência de Ricardo Horta da lista de convocados de Portugal para o Mundial 2026 e, dando os parabéns a todos os eleitos e respeitando as opções técnicas, apontou à «gestão» e ao «tratamento» dado ao atleta dos bracarenses.

«Enquanto Presidente do SC Braga, não posso esconder a minha desilusão pela ausência do Ricardo Horta e confesso-o sem beliscar as opções técnicas, que não comento e sempre respeitarei. Questiono, isso sim, a gestão feita, o total desencontro entre o que se diz e o que se faz e o tratamento dado a um jogador que, aos 31 anos e com a expressiva carreira que tem, nunca poderia ser sujeito a testes e experiências. Interrogo-me, acima de tudo, sobre a chamada do Ricardo Horta para uma digressão ao México e aos Estados Unidos, no pico da temporada e com tão importantes frentes em aberto para o SC Braga e para o futebol português», começou por referir.

«É que dos dois cenários possíveis para essa chamada, ambos me inquietam e transtornam. Ou o selecionador tinha dúvidas, o que seria confuso e inverosímil perante tantos e tão reiterados elogios às qualidades futebolísticas, humanas e comportamentais do jogador; ou a lista dos 26 estava já estava bem sólida, o que torna até ofensiva a convocatória, não podendo ignorar-se que essa chamada alimentou, até pelo histórico existente, a expectativa de uma chamada que agora se voltou a frustrar. Depois de ter dito, em março, que a sua decisão mais difícil enquanto selecionador foi excluir o Ricardo Horta do Europeu 2024, a gestão feita torna-se ainda mais incompreensível e, no meu entendimento, desrespeitosa para com o jogador e para com o homem. Esta é uma opinião que me vincula unicamente a mim, mas que em defesa do meu capitão e do jogador mais importante da história do meu clube não consigo calar», concluiu Salvador, cuja reação teve já resposta de Roberto Martínez, em conferência de imprensa.

«Serão estes os 26 rostos da nossa ambição coletiva e a todos felicito pela chamada, desejando que representem Portugal ao nível das suas extraordinárias capacidades. Serei um entre milhões a torcer, como sempre, pela nossa Seleção (…). Reiterando os meus votos de enorme sucesso para toda a Seleção Nacional, o que controlo e garanto é que o SC Braga continuará a dar todas as condições para que em 2026/27 o Ricardo Horta continue a valer a participação em dezenas de golos e a liderar a nossa equipa rumo aos ambiciosos objetivos que temos, na esperança de que no momento das decisões, e ao contrário do que aconteceu esta época, o tenhamos fisicamente a 100 por cento», referiu também.