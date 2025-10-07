António Silva, central do Benfica, é o internacional português, entre os eleitos de Roberto Martínez, com mais jogos e mais minutos acumulados neste arranque de temporada e um dos três que já ultrapassou a marca redonda dos mil minutos. Entre os seis jogadores com mais minutos até ao momento, cinco jogam na liga portuguesa.

Num dia em que a Seleção Nacional vai arrancar a preparação para mais uma dupla jornada, neste caso com jogos frente à República da Irlanda (sábado, 19h45) e Hungria (terça-feira, 19h45), ambos marcados para o Estádio de Alvalade, o Maisfutebol foi ver quem chega com mais minutos nas pernas à Cidade do Futebol.

Na época passada, Bruno Fernandes foi um dos jogadores com mais jogos e mais minutos acumulados a nível europeu, mas, esta temporada, com o Manchester United arredado das competições europeias, o médio português, apesar de ser dos mais utilizados por Ruben Amorim, é apenas o nono jogador com mais jogos chamado por Roberto Martinez.

Neste arranque de temporada, são os jogadores que evoluem na liga portuguesa que lideram esta classificação, com António Silva, com 15 jogos e 1168 minutos, à cabeça. O central do Benfica foi titular na Supertaça, logo na abertura de temporada, e depois foi totalista nos quatro jogos de pré-qualificação para a Liga dos Campeões e falhou apenas um jogo da Liga [frente ao Tondela, por opção de Bruno Lage].

Logo atrás de António Silva, surgem Diogo Costa e Gonçalo Inácio, ambos com 12 jogos e 1080 minutos acumulados em todas as competições, incluindo aqui os dois jogos pela Seleção Nacional no arranque da corrida para o Mundial 2026.

No quarto lugar surge mais um jogador do Sporting, neste caso Francisco Trincão que, já com 13 jogos, está a apenas doze minutos de também ultrapassar a casa dos mil minutos, enquanto Pedro Gonçalves, na sexta posição, também está a pouco mais de 90 minutos de chegar à casa dos quatro dígitos.

João Félix com mais minutos do que Nuno Mendes

Fora da liga portuguesa, o primeiro jogador a aparecer nesta lista é Vitinha, um dos inquestionáveis de Luis Enrique no Paris Saint-German, com um total de 12 jogos e 949 minutos, à frente de Rúben Dias, Nélson Semedo, Bruno Fernandes e, a fechar o top-ten, Pedro Neto.

Continuando a olhar para os jogadores que chegam de clubes estrangeiros também é fácil constatar que João Félix, esta época, está a jogar, na Arábia Saudita, como nunca jogou nos últimos anos. Habitualmente, o jogador do Al Nassr chegava à seleção como um dos jogadores com menos minutos de utilização, mas, nesta altura, destaca-se no 11.º lugar, à frente de Nuno Mendes, já com 11 jogos e quase 800 minutos acumulados e já com mais três jogos realizados do que o companheiro de equipa Cristiano Ronaldo, o mais internacional de todos os portugueses.

No fundo da classificação está Rafael Leão que acaba de recuperar da lesão que o condicionou no início da temporada e que lhe permitiu somar apenas 65 minutos divididos por três jogos esta época. O avançado do Milan jogou 17 minutos em agosto, 21 minutos em setembro e, agora, mais 27 minutos em outubro.

Contas feitas ainda numa fase muito inicial da temporada e que já serão, com certeza, substancialmente diferentes na próxima convocatória de Roberto Martínez, em novembro, em que boa parte destes jogadores vão ter mais seis, sete ou oito jogos acumulados.

A título de exemplo, Bruno Fernandes, que agora soma 10 jogos e poucos mais de 800 minutos, terminou a última temporada com 66 jogos e quase seis mil minutos (5.803).

Os jogadores com mais minutos nas pernas em 2025/26

António Silva (Benfica): 15 jogos (1168 minutos)

Diogo Costa (FC Porto): 12 jogos (1080 minutos)

Gonçalo Inácio (Sporting): 12 jogos (1080 minutos)

Francisco Trincão (Sporting): 13 jogos (988 minutos)

Vitinha (Paris Saint-Germain): 12 jogos (949 minutos)

Pedro Gonçalves (Sporting): 12 jogos (906 minutos)

Rúben Dias (Manchester City): 11 jogos (905 minutos)

Nélson Semedo (Fenerbahçe): 12 jogos (872 minutos)

Bruno Fernandes (Manchester United): 10 jogos (858 minutos)

Pedro Neto (Chelsea): 12 jogos (814 minutos)

João Félix (Al Nassr): 11 jogos (797 minutos)

Nuno Mendes (PSG): 11 jogos (747 minutos)

João Palhinha (Tottenham): 13 jogos (740 minutos)

Rúben Neves (Al Hilal): 7 jogos (729 minutos)

Rui Silva (Sporting): 8 jogos (720 minutos)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 8 jogos (685 minutos)

Bernardo Silva (Manchester City): 10 jogos (643 minutos)

Renato Veiga (Villarreal): 9 jogos (613 minutos)

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain): 12 jogos (608 minutos)

Diogo Dalot (Manchester United): 6 jogos (457 minutos)

Matheus Nunes (Manchester City): 7 jogos (441 minutos)

Nuno Tavares (Lazio): 7 jogos (401 minutos)

José Sá (Wolverhampton): 4 jogos (360 minutos)

Francisco Conceição (Juventus): 5 jogos (347 minutos)

Rafael Leão (Milan): 3 jogos (65 minutos)