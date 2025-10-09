Portugal pode, no próximo sábado, no Estádio de Alvalade, registar o segundo melhor arranque de sempre de uma fase de qualificação para um Campeonato do Mundo, caso vença a República da Irlanda, ficando apenas a um triunfo de igualar o recorde de 1966.

Depois da goleada na Arménia (5-0) e da vitória na Hungria (3-2), a Seleção Nacional, sob o comando de Roberto Martínez, igualou as duas vitórias de Portugal no caminho para os Mundiais de 1974, 1986, 2006 e 2014, tendo nos últimos três acabado por alcançar o apuramento para a fase final.

Assim, uma vitória no próximo sábado deixa a equipa de Martínez mais perto de igualar o recorde de 1966, com quatro vitórias a abrir, e mantém vivo o objetivo de repetir nova qualificação perfeita, depois do feito inédito alcançado, também sob o comando do técnico espanhol, no caminho para o Euro 2024 (10 vitórias em 10 jogos).

Na corrida para o Mundial 2018, na Rússia, Fernando Santos arrancou uma série de nove vitórias consecutivas, mas já depois de ter perdido o primeiro jogo diante da Suíça (0-2).

Caso Portugal vença a Irlanda, no sábado, poderá, depois, igualar o recorde de quatro vitórias consecutivas, registado em 1966, na terça-feira seguinte, também em Alvalade, diante da Hungria.

No caminho para o Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra, que viria a ser a primeira presença de Portugal na fase final da competição, a Seleção Nacional arrancou com um estrondoso 5-1 à Turquia, no Jamor, com um hat-trick de Eusébio, e depois com um 1-0 em Ancara, outra vez com o pantera negra a marcar.

Em Bratislava, frente à antiga Checoslováquia, nova vitória por 1-0 e, claro, com golo de Eusébio, seguindo-se a Roménia, no Estádio Nacional, com um «bis» do eterno avançado português (2-1).

Já apurado, o melhor arranque de sempre de Portugal para um Mundial terminou no Porto, no extinto Estádio das Antas, com um 0-0 na receção à Checoslováquia. Seguiu-se ainda um desaire por 2-0 na Roménia.

Para o Mundial 1974, Portugal chegou a sonhar com a segunda presença na fase final, depois da goleada caseira a Chipre em casa (4-0) e o 1-0 em Nicósia, mas a esperança começou a ser menor com um 1-1 na Irlanda do Norte.

Em 1986, a Seleção Nacional chegou mesmo ao México e começou o apuramento com um 1-0 na Suécia e um 2-1 na Antas com a Checoslováquia, seguindo-se um desaire em Alvalade com os suecos (3-1).

Depois de ter sido finalista do Euro 2004, Portugal começou o acesso ao Mundial 2006 na Alemanha com vitórias na Letónia (2-0) e na receção à Estónia (4-0), mas, na terceira jornada, obteve um impensável empate no Liechtenstein (2-2), naquele que é até hoje um dos resultados mais embaraçosos da história do futebol português.

Já no trajeto para o Mundial 2014, com Paulo Bento, o mesmo cenário, com vitórias sobre Luxemburgo (2-1), fora, e Azerbaijão (3-0), em Braga, seguindo-se um desaire por 1-0 em Moscovo com a Rússia.

O Portugal-Irlanda está agendado para sábado, às 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Três dias depois, no dia 14, a seleção nacional volta a atuar no mesmo recinto, mas frente à Hungria, numa partida que poderá confirmar a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.

Nesta altura, Portugal lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode, assim, garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima consecutiva, caso vença os dois encontros e se a Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas fora de casa (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

Recordamos que o vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar na fase final, enquanto o segundo classificado terá de disputar um play-off de apuramento.