O defesa-central Diogo Leite e o médio Matheus Nunes estão fora da ficha de jogo da seleção para o encontro desta quinta-feira com o Liechtenstein, que marca o arranque da qualificação para o Europeu de 2024.

Nos 23 eleitos por Roberto Martínez, consta o nome do guarda-redes Celton Biai, inicialmente chamado por Rui Jorge para os sub-21, mas que integrou os trabalhos da AA e por lá se manteve para substituir o lesionado Diogo Costa.

Destaque ainda para a numeração dos atletas, com algumas novidades: António Silva é o 3, Gonçalo Inácio fica com o n.º 14, Otávio volta a usar o 16 e Gonçalo Ramos herda a 9.

O jogo com o Liechtenstein está marcado para as 19h45 e terá acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.