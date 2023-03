O novo selecionador nacional, Roberto Martínez, orienta esta segunda-feira o primeiro treino com a equipa das quinas na Cidade do Futebol.

Uma vez que vários jogadores alinharam pelas respetivas equipas no último fim de semana, esta sessão tem uma carga mais ligeira e foca-se em trabalho específico, nomeadamente na recuperação física dos atletas.

Martínez assiste ao treino e os antigos internacionais Ricardo e Ricardo Carvalho, que compõem a equipa técnica, já estão no relvado a dar instruções aos jogadores.

Nos primeiros minutos abertos à comunicação social, os jogadores dividiram-se em dois grupos, numa espécie de ginásio ao ar livre, com alguns nas bicicletas e outros a realizarem exercícios de preparação física. Cerca de 10 minutos depois, alternaram.

Destaque para Diogo Leite, estreia absoluta nos convocados da seleção nacional, que esteve lado a lado com Diogo Dalot, antigo colega no FC Porto, e os dois mantiveram uma longa conversa.

À sua disposição, o selecionador nacional tem 26 jogadores. O guarda-redes Celton Biai, convocado por Rui Jorge para os sub-21, trabalha por esta altura com a seleção AA. Pepe, recorde-se, foi dispensado devido a lesão.

Portugal arranca a fase de qualificação para o Euro 2024 com os jogos com o Liechtenstein, na próxima quinta-feira, em Alvalade, e com o Luxemburgo, no domingo dia 26 de março, no Estádio do Luxemburgo.