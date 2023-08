O selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, anuncia, a 1 de setembro (sexta-feira), a lista de convocados para os dois próximos jogos de qualificação para o Euro 2024, ante Eslováquia e Luxemburgo.

O momento está agendado para as 11 horas, na Cidade do Futebol.

Portugal, inserido no grupo J de qualificação, visita a Eslováquia a 8 de setembro, num jogo agendado para as 19h45, no Národny Futbalovy Stadion, em Bratislava. No dia 11 de setembro, a equipa lusa recebe o Luxemburgo, também às 19h45, no Estádio do Algarve.

No mesmo dia, logo a seguir ao anúncio de Roberto Martínez, o selecionador nacional sub-21, Rui Jorge, divulga os eleitos para os jogos ante Andorra e Bielorrússia, os primeiros da qualificação para o Euro 2025, no grupo G. Portugal recebe a Andorra em Paços de Ferreira a 8 de setembro e visita os bielorrussos dia 12, num jogo que se disputa na Arménia.