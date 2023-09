Roberto Martínez vai anunciar a 6 de outubro(12h30) a lista de convocados da seleção portuguesa para os jogos com Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, da fase de qualificação para o Euro 2024.

Portugal defronta a Eslováquia a 13 de outubro, no Estádio do Dragão, que já tem lotação esgotada. O duelo na Bósnia-Herzegovina acontece três dias depois.

Após seis jornadas, a equipa das Quinas segue na liderança do Grupo J só com vitórias e sem qualquer golo sofrido, enquanto os eslovacos estão na segunda posição, com 13. Segue-se o Luxemburgo, com 10, Bósnia-Herzegovina e Islândia em quarto, com seis, e o Liechtenstein, ainda sem pontos.

Depois de Roberto Martínez divulgar os convocados para o duplo compromisso de outubro, o selecionador de sub-21, Rui Jorge, vai anunciar os eleitos para os encontros com Bielorrússia (13 de outubro) e Grécia (17 de outubro), relativos ao Grupo G de qualificação para o Euro 2025.