O selecionador nacional de futebol, Roberto Martínez, anuncia os convocados para os jogos de qualificação para o Mundial 2026, a disputar diante da República da Irlanda e da Arménia, no próximo dia 7 de novembro, sexta-feira, às 12h30, na Cidade do Futebol.

Portugal visita Dublin a 13 de novembro (19h45) para jogar ante a República da Irlanda, num duelo em que pode carimbar a qualificação para o Mundial. No dia 16, Portugal recebe a Arménia no Estádio do Dragão (14h00), no fecho da qualificação.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também anunciou, esta terça-feira, que o selecionador nacional sub-21, Luís Freire, divulga também a 7 de novembro os convocados para o jogo de qualificação do Euro 2027 diante da Chéquia, que se disputa em Hradec Kralove, a 18 de novembro.