Declarações do selecionador nacional, Roberto Martínez, em conferência de imprensa, após o anúncio dos convocados da Seleção para os jogos com a República da Irlanda e Arménia, de apuramento para o Mundial 2026.

Se ausências de Quenda e Mora significa que não vão ao Mundial:

«Em primeiro lugar, não podemos falar do Mundial, porque precisamos de apurar-nos. Depois, acompanhamos a nossa pré-lista tem jogadores como Mora, Mateus Fernandes, Quenda, João Simões, Félix Correia, Tomás Araújo… Temos muitos jogadores, faz parte da competitividade que temos. Vamos sempre procurar momentos de forma e o que a Seleção precisa. Agora, é o momento de apurar. Vamos proibir de falar, discutir e sonhar com o Mundial, precisamos de apurar-nos primeiro.»

Se com a proximidade no Mundial vai ser mais restrito em novas entradas na convocatória:

«É uma reflexão, no futebol precisamos de criar um ambiente competitivo e mexer quando precisamos. A equipa está a competir muito bem, acho que o apuramento em setembro foi exemplar e, agora, é criar competitividade para trabalhar o futuro. Mas agora temos jogadores importantes na Seleção, comprometidos, momentos muito bons nas suas carreiras e há jogadores a bater à porta, a trabalhar bem nos sub-21 e faz parte da nossa responsabilidade para futuro. Temos, todos os anos, jogadores com talento que podem trazer qualquer coisa diferente no balneário, mas para isso precisas de ter um motivo para mexer. Agora, é importante trabalhar também uma ideia de melhorar conceitos e trabalhar como balneário de clube. É importante estar ao melhor nível durante o jogo, quando só há dois ou três treinos para preparar os jogos.»

Chamada de António Silva e ausência de Tomás Araújo:

«Primeiro, é uma muito boa notícia para nós. O Tomás já fez a estreia na Seleção, contra a Croácia mostrou o que pode fazer na Seleção e é muito importante que possa continuar agora a jogar jogos importantes e continuar uma época importante com o seu clube. Faz parte da pré-lista, dos jogadores que acompanhamos, mas já falei do foco do estágio de novembro: utilizar o que já fizemos em setembro e outubro, porque defrontamos as mesmas equipas. É um período curto e faz sentido continuar com o trabalho feito com o António Silva e com os outros centrais. Não é uma questão, acho que o António Silva é importante no seu clube, como é o Tomás Araújo e é uma a boa notícia para o futuro, mas para este estágio continuamos com o trabalho e é importante para nós termos o António Silva.»